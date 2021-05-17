***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020, 06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı tarafından Şirketimiz hakkında verilen 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararın Şirketimiz aktifine alınan gayrimenkullerin elden çıkarılmasına dair kısmı ile 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararının Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce 05.01.2021 tarihinde iptaline dair verilen kararın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. Dava Dairesi'nin 07.04.2021 sayılı ve 2021/735 sayılı kararı ile kaldırıldığı 17.05.2021 günü Şirketimizce öğrenilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936611BIST