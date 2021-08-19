***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 16:56
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı kararları gereğince, Şirketimiz aktifinde bulunan 54 adet bağımsız bölümün tamamının satışı gerçekleştirilmiş olup, satış bedelleri 19.08.2021 itibariyle tamamen tahsil edilmiş bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959271
BIST
16:521.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.443
En Düşük
1.434
16:528,5233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:529,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0777
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:52488,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,95
|Açılış
|: 488,59
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:52
|DMSAS
|8,04
|114.687.850
|% 17,03
|
|PENTA
|90,35
|16.085.415
|% 16,88
|
|DOBUR
|23,28
|2.692.759
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,25
|92.889.462
|% 12,03
|
|ESCAR
|20,24
|92.224.499
|% 10,78
|
|BRYAT
|383,60
|107.237.503
|% -7,68
|
|VAKKO
|10,54
|37.951.763
|% -7,46
|
|ALKIM
|15,56
|114.764.502
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,32
|793.182.364
|% -0,64
|
|KRDMD
|7,69
|623.825.767
|% -4,35
|
|SISE
|8,71
|509.677.321
|% 1,04
|
|THYAO
|12,27
|501.178.588
|% 0,16
|
|EREGL
|18,55
|490.543.008
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,86
|373.763.316
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|153.070.577
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|247.089.457
|% -1,54
|
|GARAN
|9,32
|793.182.364
|% -0,64
|
|KRDMD
|7,69
|623.825.767
|% -4,35
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5201
|8,5233
|% 0,89
|
|Euro
|9,9849
|9,9926
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6260
|11,6843
|% 0,34
|
|Frank
|9,2504
|9,3061
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2659
|2,2772
|% 0,87
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,51
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,61
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:02BRYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 382.00 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 784 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 69 kaybederek (% -0.68 ) 1, 552
-
17:00ULUUN
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 478 adet işlem
-
16:58ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 082, 477 adet işlem
-
16:56XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 9, 336.00 milyon TL de