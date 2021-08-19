***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı kararları gereğince, Şirketimiz aktifinde bulunan 54 adet bağımsız bölümün tamamının satışı gerçekleştirilmiş olup, satış bedelleri 19.08.2021 itibariyle tamamen tahsil edilmiş bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959271BIST