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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2021 16:56



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı kararları gereğince, Şirketimiz aktifinde bulunan 54 adet bağımsız bölümün tamamının satışı gerçekleştirilmiş olup, satış bedelleri 19.08.2021 itibariyle tamamen tahsil edilmiş bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959271


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Altın Ons 1.783 1.784 -4,51  
Altın Gr. 489 489 3,84  
Cumhuriyet 3.245 3.294 12,00  
Tam 3.229 3.311 12,24  
Yarım 1.561 1.602 5,92  
Çeyrek 783 801 2,96  
Gümüş.Ons 23,31 23,35 -0,18  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,01  
B. Petrol 66,62 66,62 -1,61  
Seans Raporu 16:52
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