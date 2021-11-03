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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2021 19:34



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 03.11.2021 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulumuzun 01/10/2021 tarihli ve 229 sayılı kararında belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde  bugüne kadar gerçekleştirilen pay geri alım programına ek olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (SPK III-48.1), Geri Alınan Paylar Tebliği (SPK II-22.1) hükümlerine, SPK'nın pay geri alımına ilişkin karar ve duyurularına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararlarının gereğinin ifası sonrasında Şirketimiz bünyesinde oluşan nakit fazlasının değerlendirilmesi ve bu şekilde Şirketimiz paylarının fiyat ve miktar dengesine Borsada katkıda bulunulması amacıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %2'sine karşılık gelen 5,000,000 TL nominal değerde (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 5,000,000 adet) Şirketimiz paylarının geri alımının gerçekleştirilmesi işleminin ek pay geri alım programı olarak belirlenmesine ve  bu ek geri alım programı için 8,500,000 TL fon ayrılmasına karar verilmiştir. 
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974607


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