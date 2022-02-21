***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 18:15
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.02.2022 tarihli toplantısında
1)-Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2022/1 ve 2022/2 nolu kararları doğrultusunda, 24.03.2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 2021 olağan Genel Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca, Sayın Mehmet Ali Güneysu ve Selim Taylan'ın, Şirketimizin Yönetim Kurulunda (tekrar görev almak üzere), Bağımsız Yönetim kurulu üye adaylıklarının Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulmasına,
2)-21.02.2022 tarihli aday başvurularını, Şirketimizin Yönetim Kuruluna (tekrar görev almak üzere) bildiren Sayın Ali Uğur Özderici, Ahmet Özderici ve Meral Özderici'nin adaylıklarının 24.03.2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 2021 Olağan Genel Kurulu'nun bilgi ve onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003220
BIST
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2.061
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En Düşük
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|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
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|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
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|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
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|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
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|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
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|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
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|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
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|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
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|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6512
|13,6567
|% 0,07
|
|Euro
|15,4887
|15,5024
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,5262
|18,6191
|% 0,13
|
|Frank
|14,8599
|14,9494
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6283
|3,6465
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,68
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|-0,00
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|B. Petrol
|92,66
|92,66
|1,27
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
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Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem