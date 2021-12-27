***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 18:21
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27/12/2021 tarihinde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) payları ile ilgili olarak 1.54 TL fiyattan 100.000 TL nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) sermayesindeki paylarım/oy haklarım 27/12/2021 tarihi itibariyle %0,04 olmuştur.
Orhan Aksüt
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986454
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 0,4702
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 0,5637
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
18:05663,98
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 25,65
|Açılış
|: 663,98
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.770.865
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.146.827
|% -9,90
|
|SUMAS
|93,55
|231.714
|% -8,19
|
|RODRG
|17,60
|4.752.384
|% -7,32
|
|SANFM
|31,48
|16.393.106
|% -6,92
|
|YBTAS
|15.599,90
|457.166
|% -6,42
|
|GARAN
|11,67
|2.372.329.736
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.236.769.933
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|1.982.104.881
|% 7,88
|
|KRDMD
|9,38
|1.667.159.985
|% -0,53
|
|SISE
|13,59
|1.552.465.060
|% -1,52
|
|YKBNK
|3,66
|1.399.303.233
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|666.483.535
|% 0,00
|
|TSKB
|1,51
|228.721.370
|% 0,67
|
|ODAS
|1,36
|165.281.024
|% -0,73
|
|SISE
|13,59
|1.552.465.060
|% -1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4205
|11,4616
|% 4,28
|
|Euro
|12,9270
|13,0032
|% 4,53
|
|Sterlin
|15,2150
|15,2913
|% 3,52
|
|Frank
|12,3384
|12,4128
|% 3,59
|
|Riyal
|3,0180
|3,0332
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,12
|
|Altın Gr.
|661
|661
|22,83
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,24
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,62
|