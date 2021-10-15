***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.10.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarOZGYO, TRAOZFIN91P5 04.10.2021 191.485 0,077 1,49 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 04.10.2021 915.516 0,366 1,5 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 04.10.2021 1.103.727 0,441 1,51 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 06.10.2021 1.636.459 0,655 1,51 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 08.10.2021 689.355 0,276 1,51 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 11.10.2021 6.525 0,003 1,5 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 12.10.2021 750.000 0,3 1,5 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 12.10.2021 300.000 0,12 1,49 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 12.10.2021 150.000 0,06 1,48 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.10.2021 713.298 0,285 1,49 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.10.2021 706.429 0,284 1,49 -Ek Açıklamalar01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 15.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971081BIST