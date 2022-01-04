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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

04.01.2022 18:48
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 04.01.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
OZGYO, TRAOZFIN91P5 22.12.2021 1.250.000 0,5 1,52 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 23.12.2021 150.000 0,06 1,51 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 23.12.2021 50.000 0,02 1,49 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 23.12.2021 50.000 0,02 1,48 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 24.12.2021 100.000 0,04 1,52 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 27.12.2021 82.333 0,03 1,54 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 27.12.2021 167.667 0,07 1,56 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 04.01.2022 250.000 0,1 1,59 -

Ek Açıklamalar
21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 04.01.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988738


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Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
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