Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2023 10:54
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.375.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.02.2023 15.02.2024 7.500.000 3

Ek Açıklamalar
Ülkemizde 06.02.2022 sabahı yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul'daki genel fiyat düşüşünün önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan düzenlemeler de gözetilerek OZGYO paylarının geri alım yoluyla Şirketimizce geri alınmasına karar verilmiştir.
a. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 2023/10 sayılı Haftalık Bülteni'nde açıklanan pay geri alım düzenlemeleri dikkate alınarak, bu kapsamda pay alımlarına başlanmasına, ,
b. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 3'üne karşılık gelen 7,500,000 TL nominal değerde (her biri 1 TL nominal değerde) 7,500,000 adet pay olarak belirlenmesine,
c. Geri alım işlemlerinde kullanılmak üzere ayrılacak fon tutarının azami 30,375,000 TL olarak belirlenmesine,
d. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
e. Pay geri alım işlemleri konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
f. Geri alım işleminin, 24.02.2023 günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi olarak açıklanmasına, daha sonra yapılacak ilk genel kurul gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113469


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:534.941
Değişim :  9,68% |  435,94
Açılış :  4.769  
Önceki Kapanış :  4.505  
En Yüksek
4.941 En Düşük
4.505
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 17,49 382.013.160 % 10,00  
BUCIM 6,49 149.345.266 % 10,00  
TCELL 36,74 448.051.170 % 10,00  
MRSHL 494,00 21.200.630 % 10,00  
IZMDC 4,95 38.454.066 % 10,00  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Dolar 18,8465 18,8493 % 0,08  
Euro 20,2049 20,2094 % -0,13  
Sterlin 22,7240 22,8379 % -0,61  
Frank 20,3236 20,4460 % -0,16  
Riyal 5,0086 5,0338 % 0,08  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -21,66  
Altın Gr. 1.111 1.111 -12,42  
Cumhuriyet 7.519 7.633 -115,00  
Tam 7.547 7.610 -108,00  
Yarım 3.687 3.724 -52,00  
Çeyrek 1.843 1.862 -26,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,51 -0,39  
Gümüş Gr. 12,98 13,00 -0,25  
B. Petrol 84,25 84,25 -1,33  
Seans Raporu 11:51
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru