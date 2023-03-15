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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.03.2023 19:36
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.375.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.02.2023 15.02.2024 7.500.000 3

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
OZGYO, TRAOZFIN91P5 16.02.2023 15.024 0,006 4,05 -
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 434.976 0,174 3,97
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 112.594 0,045 3,98
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 237.406 0,095 3,99
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4,01
OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 100.000 0,04 4,05 15.024
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 41.212 0,016 4,02
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 50.000 0,02 4,03
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 150.000 0,06 4,04 1.000.000

Ek Açıklamalar
15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 15.03.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125309


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