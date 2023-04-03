***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 03.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YILGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.500.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.375.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.02.2023 15.02.2024 7.500.000 3Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarOZGYO, TRAOZFIN91P5 16.02.2023 15.024 0,006 4,05 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 434.976 0,174 3,97OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 112.594 0,045 3,98OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 237.406 0,095 3,99OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4,01OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 100.000 0,04 4,05 15.024OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 41.212 0,016 4,02OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 50.000 0,02 4,03OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 150.000 0,06 4,04 1.000.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 16.03.2023 150.000 0,06 4,05 1.241.212OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 50.000 0,02 4,02OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 100.000 0,04 4,03OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 158.788 0,064 4,04OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 750.000 0,3 4,05 1.391.212OZGYO, TRAOZFIN91P5 21.03.2023 100.000 0,04 4,02 2.450.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 46.893 0,019 4OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 150.000 0,06 4,01OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 200.000 0,08 4,04OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 100.000 0,04 4,05 2.550.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 150.000 0,06 3,97OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 53.107 0,021 3,98OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 100.000 0,04 3,99OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 50.000 0,02 4 3.046.893OZGYO, TRAOZFIN91P5 31.03.2023 2.975 0,001 3,98OZGYO, TRAOZFIN91P5 31.03.2023 50.000 0,02 3,99 3.400.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 31.771 0,013 3,85OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,86OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,89OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,91OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,93OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,94OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,96OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,97OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,99 3.452.975Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 03.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da 3,85 TL - 3,99 TL fiyat aralığında toplam 681.771 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır.Bu işlemle birlikte, 03.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 4.134.746 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,65'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131314BIST