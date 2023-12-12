***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.02.2023 Tarihli Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim - RevizeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 15.02.2023 Tarihli 7.500.000 Adet Payın Geri Alınmasına yönelik, belirlenmiş olan 30.375.000-TL tutarındaki fonun, 32.725.000-TL olarak revize edilmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YILGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.500.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 32.725.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.02.2023 15.02.2024 7.500.000 3Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarOZGYO, TRAOZFIN91P5 16.02.2023 15.024 0,006 4,05 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 434.976 0,174 3,97OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 112.594 0,045 3,98OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 237.406 0,095 3,99OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 50.000 0,02 4,01OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.02.2023 100.000 0,04 4,05 15.024OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 41.212 0,016 4,02OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 50.000 0,02 4,03OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.03.2023 150.000 0,06 4,04 1.000.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 16.03.2023 150.000 0,06 4,05 1.241.212OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 50.000 0,02 4,02OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 100.000 0,04 4,03OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 158.788 0,064 4,04OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.03.2023 750.000 0,3 4,05 1.391.212OZGYO, TRAOZFIN91P5 21.03.2023 100.000 0,04 4,02 2.450.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 46.893 0,019 4OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 150.000 0,06 4,01OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 200.000 0,08 4,04OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.03.2023 100.000 0,04 4,05 2.550.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 150.000 0,06 3,97OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 53.107 0,021 3,98OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 100.000 0,04 3,99OZGYO, TRAOZFIN91P5 29.03.2023 50.000 0,02 4 3.046.893OZGYO, TRAOZFIN91P5 31.03.2023 2.975 0,001 3,98OZGYO, TRAOZFIN91P5 31.03.2023 50.000 0,02 3,99 3.400.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 31.771 0,013 3,85OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,86OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,89OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,91OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,93OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,94OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,96OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 100.000 0,04 3,97OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.04.2023 50.000 0,02 3,99 3.452.975OZGYO, TRAOZFIN91P5 04.04.2023 65.254 0,026 3,91 4.134.746OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.04.2023 50.000 0,02 3,98OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.04.2023 50.000 0,02 4,01OZGYO, TRAOZFIN91P5 17.04.2023 300.000 0,12 4,02 4.200.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 18.04.2023 100.000 0,04 3,93 4.600.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 19.04.2023 50.000 0,02 3,9 4.700.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,76OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,75OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,73OZGYO, TRAOZFIN91P5 26.04.2023 50.000 0,02 3,7 4.750.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 28.04.2023 50.000 0,02 3,6 4.950.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.05.2023 50.000 0,02 3,38OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.05.2023 50.000 0,02 3,39 5.000.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 03.05.2023 50.000 0,02 3,15 5.100.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 08.05.2023 49.779 0,02 3,2 5.150.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 10.05.2023 100.221 0,04 3,21 5.199.779OZGYO, TRAOZFIN91P5 07.06.2023 195.541 0,04 3,9OZGYO, TRAOZFIN91P5 07.06.2023 4.459 0,002 3,89 5.300.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.06.2023 100.000 0,04 3,84OZGYO, TRAOZFIN91P5 13.06.2023 50.000 0,02 3,85 5.500.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 10.08.2023 200.000 0,08 4,94OZGYO, TRAOZFIN91P5 10.08.2023 150.000 0,06 4,93 5.650.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 25.08.2023 100.328 0,04 5,41OZGYO, TRAOZFIN91P5 25.08.2023 94.499 0,04 5,44OZGYO, TRAOZFIN91P5 25.08.2023 88.505 0,04 5,45 6.000.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 7.533 0,003 6,38OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 1.049 0,001 6,39OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 7.826 0,003 6,4OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 45.827 0,018 6,41OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 2.390 0,001 6,5OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 4.692 0,002 6,59OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 4.900 0,002 6,6OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 6.466 0,003 6,61OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 11.273 0,005 6,62OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 124.669 0,049 6,63OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.09.2023 43 0,001 6,64 6.283.332OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 58.479 0,023 5,67OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 195.329 0,078 5,68OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 78.834 0,032 5,69OZGYO, TRAOZFIN91P5 02.10.2023 167.358 0,067 5,7 6.500.000OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.10.2023 15.185 0,006 5,17OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.10.2023 16.019 0,006 5,18OZGYO, TRAOZFIN91P5 20.10.2023 68.796 0,028 5,19 7.000.000Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 2023/10 sayılı Haftalık Bülteni'nde açıklanan pay geri alım düzenlemeleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 249 numaralı kararı ile belirlenen pay geri alım programı kapsamında, 12.12.2023 tarihine kadar 30.307.342,23 TL fon kullanılarak sermayenin %2.84'ünü temsil eden 7.100.000 adet pay geri alımı yapılmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2023 tarihinde yapılan toplantısında 15.02.2023 tarihli mevcut pay geri alım programı için ayrılan 30.375.000.-TL tutarındaki fonun 32.725.000.-TL olarak revize edilmesine, geri alıma konu azami pay sayısının 7.500.000 pay olarak sabit bırakılmasına, geri alım programının uygulanacağı sürenin değiştirilmemesine, bu kapsamda yapılacak pay geri alım işlemleri konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılnmasına ve mevcut geri alım programının fon tutarında yapılacak revizyonun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224999BIST