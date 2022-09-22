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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2022 10:02
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Melike Fettahoğlu Ağaçhan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi / Mali İşler Müdürü 0212 281 52 61 melike@ozdericigyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 917894
Mesut Cemil Özmağden Yatırımcı İlişkileri / Mali İşler Müdürü 0212 281 52 61 mesut.ozmagden@ozdericigyo.com.tr Yoktur Yoktur

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ UĞUR ÖZDERİCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET ÖZDERİCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil
MERAL ÖZDERİCİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Bağımsız Üye Değil
SELİM TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetici Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Üyesi.
MEHMET ALİ GÜNEYSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetici Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi ve Riskin erken saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Komite üyesi.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

Diğer Hususlar
Açıklama Not Available





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064618


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Altın Gr. 984 984 -2,69  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.667 6.745 -51,00  
Yarım 3.249 3.297 -23,00  
Çeyrek 1.629 1.649 -11,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,64 0,06  
Gümüş Gr. 11,54 11,55 0,00  
B. Petrol 90,86 90,86 1,03  
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