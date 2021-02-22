***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.02.2021 16:30
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.02.2021 tarih ve 219 no'lu kararında
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de 02 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca
Şirketimiz bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına, komite başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Selim Taylan ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Melike Fettahoğlu Ağaçhan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911402
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|FROTO
|211,20
|745.961.603
|% 10,00
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|DERIM
|12,76
|30.020.386
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|64.811.076
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.343.921
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.227.233.924
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
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|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
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|HEKTS
|31,40
|873.816.571
|% -9,93
|
|SASA
|40,34
|2.227.233.924
|% -10,00
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|KOZAL
|137,80
|2.161.912.485
|% -4,90
|
|THYAO
|12,57
|1.835.001.024
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,60
|1.651.734.558
|% -4,17
|
|KARSN
|5,63
|1.437.930.120
|% 8,06
|
|VAKBN
|4,60
|1.651.734.558
|% -4,17
|
|TSKB
|1,77
|602.779.905
|% 1,72
|
|KARSN
|5,63
|1.437.930.120
|% 8,06
|
|EKGYO
|2,42
|546.954.683
|% -0,82
|
|ODAS
|4,11
|855.406.794
|% 2,75
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0532
|7,0578
|% 1,09
|
|Euro
|8,5719
|8,5788
|% 1,36
|
|Sterlin
|9,9029
|9,9526
|% 1,58
|
|Frank
|7,8626
|7,9100
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8802
|1,8896
|% 1,32
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|23,85
|
|Altın Gr.
|410
|411
|10,51
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,20
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|1,34
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Seans Raporu
17:52
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
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17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem