***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:27
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825506
BIST
17:34103.771
En Yüksek
|Değişim
|: -5,32%
|| -5.829,14
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:346,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:346,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1050
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:34329,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,62
|Açılış
|: 329,34
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,05
|18.141.501
|% -18,67
|
|TUCLK
|4,59
|24.323.196
|% -15,93
|
|UTPYA
|4,23
|6.219.781
|% -15,90
|
|VAKKO
|5,11
|66.371.899
|% -15,26
|
|GSRAY
|3,00
|148.067.768
|% -15,01
|
|THYAO
|10,48
|964.749.049
|% -5,92
|
|ASELS
|27,70
|848.926.360
|% -7,17
|
|GARAN
|9,32
|410.705.199
|% -7,08
|
|TUPRS
|93,30
|258.067.497
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,27
|254.214.615
|% -6,58
|
|IHLGM
|1,24
|180.951.044
|% -4,62
|
|ODAS
|1,86
|222.766.404
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|195.313.276
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,27
|254.214.615
|% -6,58
|
|THYAO
|10,48
|964.749.049
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0059
|8,0460
|% 1,21
|
|Frank
|6,5716
|6,6112
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6266
|1,6347
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|11,74
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,68
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,57
|36,57
|-8,70
|
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