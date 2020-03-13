***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:40
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828066
BIST
12:5995.335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 1.695,70
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:596,2683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0490
|Açılış
|: 6,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:596,9990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0739
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:59318,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,68
|Açılış
|: 318,68
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.664.374
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|FMIZP
|38,12
|1.917.954
|% 7,99
|
|KUYAS
|1,04
|5.509.862
|% 7,22
|
|AKGRT
|5,07
|3.427.510
|% -15,22
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,02
|528.861.461
|% 2,71
|
|THYAO
|8,84
|465.715.441
|% 4,25
|
|GARAN
|9,15
|271.774.328
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,22
|183.435.494
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,05
|150.011.687
|% 2,50
|
|ODAS
|1,31
|129.821.498
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|84.225.291
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|183.435.494
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,05
|150.011.687
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,18
|76.890.863
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8615
|7,9009
|% -0,63
|
|Frank
|6,5951
|6,6348
|% -1,02
|
|Riyal
|1,6631
|1,6714
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,37
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.110
|2.163
|-4,75
|
|Yarım
|1.020
|1.046
|-2,30
|
|Çeyrek
|512
|523
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,07
|35,07
|1,85
|