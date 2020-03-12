***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 09:51
***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Akbalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827281
BIST
09:5598.448
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -2.518,11
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
98.448
En Düşük
98.448
09:556,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
09:557,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
09:55327,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,05
|Açılış
|: 327,70
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|4,49
|1.123
|% 6,90
|
|SELEC
|7,80
|1.423.812
|% 5,69
|
|RTALB
|2,43
|1.215.095
|% 5,65
|
|ECILC
|4,20
|3.774.590
|% 5,26
|
|EMNIS
|2,04
|100
|% 5,15
|
|HUBVC
|17,00
|1.160.709
|% -15,00
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|102.953
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|985.148
|% -14,85
|
|RYGYO
|4,55
|211.520
|% -14,63
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 0,00
|
|DGKLB
|1,42
|55.365.021
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,54
|50.615.374
|% 0,00
|
|DGATE
|7,10
|26.320.462
|% 0,00
|
|DESPC
|4,80
|20.720.353
|% -4,76
|
|DGKLB
|1,42
|55.365.021
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,54
|50.615.374
|% 0,00
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 0,00
|
|DESPC
|4,80
|20.720.353
|% -4,76
|
|DGATE
|7,10
|26.320.462
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9366
|7,9764
|% -0,03
|
|Frank
|6,6302
|6,6702
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6528
|1,6611
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|2,07
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,46
|34,46
|-1,33
|