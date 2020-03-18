***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 17:38
***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Akbalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830467
BIST
17:3386.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -397,01
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
17:336,4732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0746
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4746
En Düşük
6,3873
17:337,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
17:33314,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,27
|Açılış
|: 314,79
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.670.261
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.098
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.355.659
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.245.619
|% 9,94
|
|AYCES
|5,86
|569.839
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|251.739.120
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.482.204
|% -9,96
|
|THYAO
|8,09
|987.772.204
|% 1,38
|
|ASELS
|22,08
|725.131.595
|% 0,45
|
|GARAN
|8,27
|615.409.400
|% -1,43
|
|ISCTR
|5,07
|362.125.275
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,00
|283.585.311
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|283.585.311
|% -2,44
|
|THYAO
|8,09
|987.772.204
|% 1,38
|
|ODAS
|1,22
|136.789.895
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,43
|251.739.120
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,79
|65.110.217
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6212
|7,6595
|% -0,87
|
|Frank
|6,6638
|6,7040
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7182
|1,7269
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-22,15
|
|Altın Gr.
|315
|315
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,21
|12,24
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,81
|26,81
|-1,92
|
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