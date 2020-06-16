***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2020 10:03
***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özak Tekstil Konfek. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851316
BIST
12:49111.107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.551,03
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.187
En Düşük
110.706
12:496,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
12:497,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:49380,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,88
|Açılış
|: 380,35
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|13,53
|72.175.130
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.570.148
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|6.908.032
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|819.350
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|20.305.964
|% 9,98
|
|ISBIR
|939,70
|164.448
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|43.613
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|311.275
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|152.043
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,70
|1.324.396
|% -6,96
|
|ASELS
|32,44
|574.149.755
|% 1,44
|
|GSRAY
|3,38
|558.014.916
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,97
|457.523.771
|% 3,14
|
|GARAN
|8,20
|425.745.012
|% 1,74
|
|KARSN
|2,40
|395.892.624
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,97
|457.523.771
|% 3,14
|
|KARSN
|2,40
|395.892.624
|% 7,62
|
|GSRAY
|3,38
|558.014.916
|% 2,74
|
|ODAS
|2,15
|305.557.265
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,61
|217.290.297
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6257
|8,6689
|% 0,61
|
|Frank
|7,1879
|7,2312
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|4,74
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.487
|4,10
|
|Tam
|2.539
|2.556
|4,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|2,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,59
|