***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.05.2020Tescil Tarihi15.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.06.2020-10100AçıklamalarŞirketimizin 14/05/2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçilmiş olup, 15/06/2020 tarihinde tescil, 18/6/2020 tarih ve 10100 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853152BIST