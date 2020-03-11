***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.03.2020 17:05
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı Projesi
Rapor Tarihi
06.03.2020
Açıklamalar
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı) projesine ilişkin olarak, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından hazırlatılan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827127
BIST
17:00100.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -732,21
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:006,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:007,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0682
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:00331,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,44
|Açılış
|: 331,02
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|158.161.741
|% 19,90
|
|SELEC
|7,37
|119.838.757
|% 19,84
|
|ECILC
|3,99
|228.818.830
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.867.706
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,91
|117.693.276
|% 18,72
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|761.172
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.383.679
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|245.714
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.644.504
|% -14,74
|
|ASELS
|25,64
|970.067.601
|% -1,00
|
|THYAO
|9,63
|804.623.064
|% -3,41
|
|GARAN
|9,48
|455.241.254
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,27
|312.265.236
|% -10,48
|
|GSRAY
|2,33
|261.113.106
|% -9,34
|
|IHLGM
|1,10
|189.783.150
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,90
|145.216.042
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|248.066.323
|% -9,30
|
|ADESE
|1,31
|152.367.115
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,33
|261.113.106
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9889
|8,0289
|% 0,78
|
|Frank
|6,6056
|6,6454
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6446
|1,6528
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|8,73
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.182
|2.236
|26,51
|
|Yarım
|1.054
|1.082
|12,83
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,41
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|36,22
|36,22
|-1,00
|
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