***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÖzak Göktürk Projesi (203 Ada 1 Parsel)Rapor Tarihi24.12.2020AçıklamalarŞirketimizin portföyündeki Göktürk arsası (203 ada 1 parsel) üzerinde geliştirilmekte olan "Özak Göktürk" projesine ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895706BIST