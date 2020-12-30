***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:20
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bulvar 216, Ataşehir İstanbul
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan Bulvar 216'ya ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895712
BIST
17:101.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,72
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:107,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0197
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:109,0449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:10445,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 445,93
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.049.416
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.587.609
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.548.304
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|25.418.791
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,10
|16.567.478
|% -7,91
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|OSMEN
|31,68
|3.540.499
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,38
|4.209.525
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,85
|3.036.965.699
|% 9,68
|
|ASELS
|18,43
|2.238.920.128
|% 2,96
|
|GARAN
|10,27
|1.572.631.830
|% 2,50
|
|KOZAL
|97,85
|1.554.342.714
|% 2,73
|
|HALKB
|5,64
|1.388.911.584
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|688.578.544
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.388.911.584
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,75
|1.123.251.413
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|873.467.072
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,81
|1.159.123.392
|% 2,83
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3757
|% -0,27
|
|Euro
|9,0337
|9,0449
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9914
|10,0415
|% 0,41
|
|Frank
|8,3126
|8,3627
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,36
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,77
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|13,68
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,62
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,19
|
Seans Raporu
17:10
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17:23HALKB
Yüzde 4.06 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 923, 216 adet işlem
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 62 artarak (% 1.34 ) 1, 636
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17:21XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 30, 698.00 milyon TL de
-
17:20DOCO
Yüzde 9.99 oranında artışla 613.10 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 829 adet işlem
-
17:19HEKTS
Yüzde 9.01 oranında artışla 19.84 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 947, 311 adet işlem