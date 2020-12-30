***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:23
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ela Quality Resort Hotel, Belek Antalya
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
Antalya İli Serik İlçesi Belek'te yer alan Ela Quality Resort Hotel (Daimi ve müstakil üst hakkı) ile ilgili gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895713
BIST
17:151.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,81
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:157,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:159,0413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0174
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:15445,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,98
|Açılış
|: 445,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.426.473
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.595.008
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.570.780
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.090.440
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,15
|16.599.279
|% -7,83
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|OSMEN
|31,68
|3.540.499
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,36
|4.214.002
|% -5,25
|
|GUBRF
|83,70
|3.050.952.055
|% 9,48
|
|ASELS
|18,45
|2.252.876.514
|% 3,07
|
|GARAN
|10,29
|1.640.637.520
|% 2,69
|
|KOZAL
|98,00
|1.572.136.456
|% 2,89
|
|HALKB
|5,66
|1.402.309.487
|% 4,43
|
|EKGYO
|2,16
|689.368.179
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.402.309.487
|% 4,43
|
|VAKBN
|4,76
|1.129.742.069
|% 2,37
|
|ODAS
|3,99
|877.342.328
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,82
|1.169.782.830
|% 3,01
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3728
|% -0,31
|
|Euro
|9,0226
|9,0413
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9910
|10,0411
|% 0,41
|
|Frank
|8,3114
|8,3615
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% -0,33
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|