***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.10.2022 21:20
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı Projesi, Zeytinburnu İstanbul
Rapor Tarihi
30.09.2022
Açıklamalar
İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi'nde yer alan Büyükyalı Projesi'ne ilişkin 30.09.2022 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067233
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3793
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,6063
En Düşük
18,1735
18:051.030,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.030,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5699
|18,5843
|% 0,18
|
|Euro
|18,5363
|18,6023
|% 2,06
|
|Sterlin
|21,2368
|21,3433
|% 1,43
|
|Frank
|18,8827
|18,9964
|% 1,42
|
|Riyal
|4,9251
|4,9498
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,01
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,25
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.865
|6.967
|94,00
|
|Yarım
|3.345
|3.404
|47,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.702
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,20
|
|B. Petrol
|91,57
|91,57
|2,71
|