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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

13.04.2020 17:33
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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 13.04.2020 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yönetim kurulunun yapısına ilişkin 4.3.1 sayılı maddesinin de imkan verdiği ölçüde Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının daha hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına imkan tanıyacak şekilde asgari 6 üye olarak değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Görev Taksimi" başlıklı 13. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup, gerekli izinlerin alınması kapsamında 13.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.  Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837556


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