***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537Transferler3.893.923 353.888.544 -357.782.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)392.262.485 392.262.485 392.262.485Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022Transferler114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.226.077 588.317.075 603.543.152 603.543.152Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.364.272 3.364.272Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.241.035 213.886.330Dönem Karı (Zararı)588.317.075 392.262.485Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)588.317.075 392.262.485Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-390.545.966 -293.433.070Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 7.212.780 2.406.125Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler522.683 113.409Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 522.683 113.409Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler516.855 581.692Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 33.884.579 17.777.156Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler39.095.420 86.648.052Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-471.778.283 -400.959.504Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -466.136.000 -408.103.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.642.283 7.143.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.623.458 115.741.382Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.392.899 -7.214.420Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.193.773 -45.358.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-812.692.995 -238.608.458Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler628.426.508 9.013.731Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler75.688.269 251.119.625Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)75.688.269 251.119.625Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler132.755.634 146.789.055Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları145.147.651 214.570.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -119.126Vergi İadeleri (Ödemeleri)93.384 -565.341YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.701.077 -9.116.371Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187.470 838.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.088.687 -18.769.201Alınan Faiz10.602.294 8.814.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-264.070.509 210.516.627Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.015.192.871 732.822.896Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.234.776.507 -495.714.586Ödenen Faiz-44.486.873 -26.591.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-117.128.397 415.286.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-117.128.397 415.286.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 576.148.020 160.861.434DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 459.019.623 576.148.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 459.019.623 576.148.020Ticari Alacaklar11.527.298 14.939.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 224.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.527.298 14.715.355Diğer Alacaklar2.308.414 1.173.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.308.414 1.173.522Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar8 1.314.612.746 13.905.086Peşin Ödenmiş Giderler79.892.827 71.298.758İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 79.892.827 71.298.758Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.850.222 1.943.606Diğer Dönen Varlıklar10 12.535 1.803ARA TOPLAM1.869.223.665 679.410.343TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.869.223.665 679.410.343DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 153.142.049Ticari Alacaklar584.093 1.087.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar584.093 1.087.425Stoklar8 562.615.266Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.608.264.000 2.142.128.000Maddi Duran Varlıklar13 91.979.903 17.983.330Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.118.367 27.825.902Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.684.575 9.392.110Peşin Ödenmiş Giderler101.911 629.815İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 101.911 629.815Diğer Duran Varlıklar10 140.276.119 69.294.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.039.692.519 2.974.705.922TOPLAM VARLIKLAR4.908.916.184 3.654.116.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.078.399Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 190.357.030 604.235.007Ticari Borçlar65.348.432 44.096.602İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 65.348.432 44.096.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.896.421 1.213.928Diğer Borçlar329.830.291 197.712.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 295.725.657 176.912.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 34.104.634 20.799.962Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler417.516.509 37.783.834Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 417.516.509 37.783.834Türev Araçlar0 5.642.303Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.642.303Kısa Vadeli Karşılıklar2.952.492 2.491.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 424.898 272.812Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.527.594 2.218.990Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.840ARA TOPLAM1.010.023.414 893.176.436TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.010.023.414 893.176.436UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 444.672.710 213.361.328Ticari Borçlar634.871.260 27.696.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 634.871.260 27.696.582Diğer Borçlar283.232 371.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 283.232 371.262Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler164.694.180 468.738.586Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 164.694.180 468.738.586Uzun Vadeli Karşılıklar492.214 436.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 492.214 436.049TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.245.013.596 710.603.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.255.037.010 1.603.780.243ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.653.879.174 2.050.336.022Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 250.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 144.141.314Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 144.141.314Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 144.141.314Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.468.019 20.464.765Yasal Yedekler26.468.019 20.464.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.246.854.797 971.231.294Net Dönem Karı veya Zararı588.317.075 392.262.485TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.653.879.174 2.050.336.022TOPLAM KAYNAKLAR4.908.916.184 3.654.116.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 407.670.923 105.149.862Satışların Maliyeti19 -196.790.469 -22.491.018TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)210.880.454 82.658.844BRÜT KAR (ZARAR)210.880.454 82.658.844Genel Yönetim Giderleri20 -14.107.860 -9.123.555Pazarlama Giderleri20 -17.240.599 -16.419.816Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 590.016.286 597.180.026Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -98.522.593 -180.509.861ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)671.025.688 473.785.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)671.025.688 473.785.638Finansman Gelirleri22 16.239.510 8.916.197Finansman Giderleri22 -98.948.123 -90.439.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)588.317.075 392.262.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)588.317.075 392.262.485DÖNEM KARI (ZARARI)588.317.075 392.262.485Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları588.317.075 392.262.485Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 1,60500000 1,56900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.226.077 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15.226.077 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)15.226.077DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.226.077 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)603.543.152 392.262.485Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları603.543.152 392.262.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824676BIST