***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108Transferler234.955.963 -234.955.963Dönem Karı (Zararı)-23.572.572 -23.572.572 -909.713 -24.482.285Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-314.734 -314.734 14.986 -299.748Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.752.424 23.485.420 895.297.665 -23.572.572 1.836.398.572 -714.497 1.835.684.075Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776Transferler311.378.318 -311.378.318Dönem Karı (Zararı)78.622.847 78.622.847 -655.332 77.967.515Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.016.699 1.016.699 42.012 1.058.711Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.204.010 29.488.673 1.090.037.002 78.622.847 2.528.475.723 183.279 2.528.659.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.806.219 5.261.408Dönem Karı (Zararı)77.967.515 -24.482.285Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)77.967.515 -24.482.285Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.338.808 57.509.464Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.480.274 4.336.037Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler104.610Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler371.728 59.281Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 14.372.164 24.784.995Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.218.718 32.068.907Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.739.756Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -3.739.756Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.228.750Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.052.016 -27.621.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.652.980 -5.169.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.953.072 -3.043.144Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler70.958.734 -127.120.895Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.923.863 86.046.094Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler28.507.720 21.648.878Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)28.507.720 21.648.878Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-988.555 16.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları87.254.307 5.405.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -227.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.778.999 -144.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.939.014 988.261Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.370.139 109.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.208.530 -2.022.072Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.231.565Alınan Faiz2.130.942 2.900.510FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.184.625 22.428.526Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri619.086.251 224.530.017Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-661.767.770 -175.584.390Ödenen Faiz-16.503.106 -26.517.101YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.682.580 28.678.195NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.682.580 28.678.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 484.387.988 635.172.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 500.070.568 663.850.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 500.070.568 484.387.988Ticari Alacaklar36.261.115 14.712.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 171.522 4.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.089.593 14.708.392Diğer Alacaklar11.507.345 27.154.829İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 23.277.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.507.345 3.877.729Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar8 1.245.789.632 1.316.748.366Peşin Ödenmiş Giderler80.753.797 64.242.669İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 80.753.797 64.242.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.409.879 4.959.629Diğer Dönen Varlıklar10 13.534.655 5.796.757ARA TOPLAM1.889.326.991 1.918.002.983TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.889.326.991 1.918.002.983DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 420.735 420.735Ticari Alacaklar584.093 584.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar584.093 584.093Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.753.690.565 1.750.459.000Maddi Duran Varlıklar13 945.413.599 933.278.491Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.506.823 30.283.814Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.073.031 11.850.022Peşin Ödenmiş Giderler585.744 156.803İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 585.744 156.803Ertelenmiş Vergi Varlığı603.333 6.061.332Diğer Duran Varlıklar10 135.198.712 140.276.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.865.003.604 2.861.520.391TOPLAM VARLIKLAR4.754.330.595 4.779.523.374KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 102.844.018 59.032.794Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 86.027.411 190.509.282Ticari Borçlar83.936.807 71.969.955İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 83.936.807 71.969.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.139.811 3.649.281Diğer Borçlar353.796.967 352.848.905İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 318.988.388 318.053.888İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 34.808.579 34.795.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler409.435.821 380.132.449Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 409.435.821 380.132.449Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.372.948 4.488.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.047.324 1.163.013Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.325.624 3.325.624Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler114.081 1.557.726ARA TOPLAM1.043.667.864 1.064.189.029TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.667.864 1.064.189.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 478.123.661 462.353.251Ticari Borçlar536.980.545 634.871.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 536.980.545 634.871.260Diğer Borçlar299.730 283.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 299.730 283.232Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler163.898.528 164.694.180Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 163.898.528 164.694.180Uzun Vadeli Karşılıklar2.701.265 3.499.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.701.265 3.499.646TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.182.003.729 1.265.701.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.225.671.593 2.329.890.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.528.475.723 2.448.836.177Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)822.978.504 821.961.805Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)822.978.504 821.961.805Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 824.182.514 824.182.514Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.204.010 -2.220.709Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.488.673 29.488.673Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.090.037.002 778.658.684Net Dönem Karı veya Zararı78.622.847 311.378.318Kontrol Gücü Olmayan Paylar183.279 796.599TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.528.659.002 2.449.632.776TOPLAM KAYNAKLAR4.754.330.595 4.779.523.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 282.168.335 18.548.447Satışların Maliyeti19 -157.751.049 -14.727.681TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.417.286 3.820.766BRÜT KAR (ZARAR)124.417.286 3.820.766Genel Yönetim Giderleri20 -4.961.187 -4.382.751Pazarlama Giderleri20 -5.585.097 -6.311.326Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 45.990.292 31.570.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -43.883.192 -19.710.824ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.978.102 4.986.174FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.978.102 4.986.174Finansman Gelirleri22 5.101.042 13.167.365Finansman Giderleri22 -37.918.308 -42.913.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)83.160.836 -24.760.349Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.193.321 278.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -5.193.321 278.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.967.515 -24.482.285DÖNEM KARI (ZARARI)77.967.515 -24.482.285Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-655.332 -909.713Ana Ortaklık Payları78.622.847 -23.572.572Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,21600000 -0,09400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.058.711 -299.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.323.389 -374.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-264.678 74.937Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-264.678 74.937Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.058.711 -299.747TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.026.226 -24.782.032Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-613.320 -894.727Ana Ortaklık Payları79.639.546 -23.887.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850250BIST