***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776Transferler311.378.318 -311.378.318 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)78.622.847 78.622.847 -655.332 77.967.515Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.016.699 1.016.699 42.012 1.058.711Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.204.010 29.488.673 1.090.037.002 78.622.847 2.528.475.723 183.279 2.528.659.002Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270Transferler617.541.014 -617.541.014 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)91.884.068 91.884.068 -543.729 91.340.339Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.590.697 -2.590.697 123.367 -2.467.330Sermaye ArttırımıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.903.821 41.243.984 1.695.822.705 91.884.068 3.583.388.899 -48.620 3.583.340.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.266.184 90.806.219Dönem Karı (Zararı)91.340.339 77.967.515Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.853.345 22.338.808Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 7.042.925 4.480.274Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-721.588 104.610Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -721.588 104.610Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.306.431 371.728Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 8.938.065 14.372.164Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.847.729 -2.218.718Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-607.339 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -607.339 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-97.854 5.228.750Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.757.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.503.416 -13.052.016Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.839.676 -21.652.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.213.292 -3.953.072Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler97.998.539 70.958.734Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-165.278.210 -85.923.863Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler45.139.125 28.507.720Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)45.139.125 28.507.720Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.010.746 -988.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.690.268 87.254.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-694.424 -227.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)-729.660 3.778.999YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.963.116 -15.939.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri172.960 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 122.000 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.960 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.924.327 -14.838.391Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.924.327Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.838.391Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -3.231.565Alınan Faiz22 6.714.483 2.130.942FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.459.573 -59.184.625Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 619.086.251Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -70.807.025 -661.767.770Ödenen Faiz22 -15.652.548 -16.503.106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.230.273 15.682.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.230.273 15.682.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ555.210.888 484.387.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ544.980.615 500.070.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 544.980.615 555.210.888Finansal Yatırımlar11 225.320.692 171.172.146Ticari Alacaklar37.574.315 39.692.403İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 1.678.284 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.896.031 39.692.403Diğer Alacaklar18.387.557 21.274.563İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 2.386.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 18.387.557 18.887.766Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar8 1.567.378.523 1.321.556.972Peşin Ödenmiş Giderler24.283.675 21.401.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 4.385.083 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 19.898.592 21.401.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 3.237.415 2.507.755Diğer Dönen Varlıklar10 97.343.238 90.780.551ARA TOPLAM2.518.506.030 2.223.596.281TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.518.506.030 2.223.596.281DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 420.735 420.735Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Stoklar8 0 343.820.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.859.708.258 1.859.708.258Maddi Duran Varlıklar13 1.308.890.397 1.314.130.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.112.890 19.921.688Şerefiye14 8.536.542 10.076.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.576.348 9.845.118Peşin Ödenmiş Giderler45.367 66.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 45.367 66.325Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.771.348 1.986.218Diğer Duran Varlıklar10 91.842.320 111.707.630TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.280.791.315 3.651.761.939TOPLAM VARLIKLAR5.799.297.345 5.875.358.220KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 10.316Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 195.914.067 198.345.883Ticari Borçlar60.417.345 71.424.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 60.417.345 71.424.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.343.963 2.094.094Diğer Borçlar299.242.619 281.518.573İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 263.147.757 243.706.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 36.094.862 37.811.880Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler511.232.431 122.197.269Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 511.232.431 122.197.269Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 312.724Kısa Vadeli Karşılıklar2.557.228 2.179.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.678.469 1.300.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 878.759 878.759Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.073.707.653 678.083.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.073.707.653 678.083.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 330.782.093 393.299.257Ticari Borçlar806.790.655 961.061.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 806.790.655 961.061.713Diğer Borçlar850.437 813.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 850.437 813.606Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 343.896.037Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 343.896.037Uzun Vadeli Karşılıklar3.826.228 3.737.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 3.826.228 3.737.311TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.142.249.413 1.702.807.924TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.215.957.066 2.380.890.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.583.388.899 3.494.095.528Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.247.089.445 1.249.680.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.247.089.445 1.249.680.142Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 1.252.993.266 1.252.993.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -5.903.821 -3.313.124Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.243.984 41.243.984Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.695.822.705 1.078.281.691Net Dönem Karı veya Zararı91.884.068 617.541.014Kontrol Gücü Olmayan Paylar-48.620 371.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.583.340.279 3.494.467.270TOPLAM KAYNAKLAR5.799.297.345 5.875.358.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 284.282.463 282.168.335Satışların Maliyeti19 -205.098.355 -157.751.049TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.184.108 124.417.286BRÜT KAR (ZARAR)79.184.108 124.417.286Genel Yönetim Giderleri20 -5.166.556 -4.961.187Pazarlama Giderleri20 -5.379.309 -5.585.097Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 56.085.787 45.990.292Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -35.575.333 -43.883.192ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.148.697 115.978.102FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.148.697 115.978.102Finansman Gelirleri22 29.238.917 5.101.042Finansman Giderleri22 -27.350.544 -37.918.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.037.070 83.160.836Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri303.269 -5.193.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 303.269 -5.193.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)91.340.339 77.967.515DÖNEM KARI (ZARARI)91.340.339 77.967.515Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-543.729 -655.332Ana Ortaklık Payları91.884.068 78.622.847Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,25200000 0,21600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.072.558 1.058.711Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.590.697 1.323.389Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler518.139 -264.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 518.139 -264.678Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.072.558 1.058.711TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.267.781 79.026.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-420.362 -613.320Ana Ortaklık Payları89.688.143 79.639.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935032BIST