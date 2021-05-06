***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Transferler588.317.075 -588.317.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 96.204.196 96.204.196 96.204.196Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 96.204.196 2.750.083.370 2.750.083.370Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613Transferler1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 108.170.404 108.170.404 108.170.404Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 2.901.673.000 108.170.404 3.840.306.017 3.840.306.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.512.332 80.992.551Dönem Karı (Zararı)108.170.404 96.204.196Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)108.170.404 96.204.196Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.655.709 26.339.188Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 364.779 1.287.032Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-63.332 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -63.332 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler156.484 -44.294Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 7.434.089 17.527.804Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.831.000 7.568.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-607.339 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -607.339 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.540.028 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.604.498 -41.692.687Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.523.540 -1.653.185Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.106.659 -22.657.631Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler99.236.163 70.852.031Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-167.094.025 -88.095.392Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler50.398.293 -387.714Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)50.398.293 -387.714Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.561.810 249.204Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları71.221.615 80.850.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.149 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-676.134 141.854YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.465.481 -15.803.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri172.960 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 122.000 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.960 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-175.638 -14.673.071Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -175.638Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.673.071Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.231.565Alınan Faiz22 5.468.159 2.101.011FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.662.364 -50.777.918Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 572.127.678Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.760.116 -603.276.781Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.760.116 -603.276.781Ödenen Faiz22 -12.902.248 -19.628.815YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-684.551 14.411.008NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-684.551 14.411.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ486.639.009 459.019.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ485.954.458 473.430.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 485.954.458 486.639.009Finansal Yatırımlar11 225.320.692 171.172.146Ticari Alacaklar15.902.393 35.362.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.526.272 1.327.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.376.121 34.035.291Diğer Alacaklar16.145.757 18.635.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 16.145.757 18.635.907Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar8 1.563.914.187 1.319.330.260Peşin Ödenmiş Giderler36.968.715 45.237.558İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 1.122.202 6.952.871İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 35.846.513 38.284.687Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.485.801 2.809.667Diğer Dönen Varlıklar10 88.113.421 84.902.707ARA TOPLAM2.435.805.424 2.164.089.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.435.805.424 2.164.089.855DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 168.368.126Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Stoklar8 0 343.820.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.146.324.010 3.146.324.010Maddi Duran Varlıklar13 68.574.474 68.885.615Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.970.835 19.561.823Şerefiye14 8.536.542 10.076.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.434.293 9.485.253Peşin Ödenmiş Giderler45.367 66.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 45.367 66.325Diğer Duran Varlıklar10 91.842.317 111.707.628TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.493.125.129 3.858.733.617TOPLAM VARLIKLAR5.928.930.553 6.022.823.472KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 174.650.990 176.523.715Ticari Borçlar50.036.790 62.859.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 50.036.790 62.859.757Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.731.072 1.463.156Diğer Borçlar265.462.011 291.328.568İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 229.974.844 253.940.721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 35.487.167 37.387.847Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler512.586.402 118.344.072Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 512.586.402 118.344.072Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.041.153 979.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 378.070 315.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 663.083 663.083Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.005.508.418 651.498.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.005.508.418 651.498.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 274.683.446 332.739.837Ticari Borçlar806.790.655 961.061.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 806.790.655 961.061.713Diğer Borçlar774.837 738.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 774.837 738.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 343.844.037Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 343.844.037Uzun Vadeli Karşılıklar867.180 805.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 867.180 805.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.083.116.118 1.639.189.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.088.624.536 2.290.687.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.840.306.017 3.732.135.613Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 159.367.391Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.223.330 38.223.330Yasal Yedekler38.223.330 38.223.330Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.901.673.000 1.823.416.561Net Dönem Karı veya Zararı108.170.404 1.078.256.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.840.306.017 3.732.135.613TOPLAM KAYNAKLAR5.928.930.553 6.022.823.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 283.092.257 275.117.438Satışların Maliyeti19 -191.898.682 -141.391.241TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.193.575 133.726.197BRÜT KAR (ZARAR)91.193.575 133.726.197Genel Yönetim Giderleri20 -3.342.864 -3.846.388Pazarlama Giderleri20 -4.381.444 -2.655.396Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 52.529.587 36.336.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -31.285.492 -34.720.139ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)104.713.362 128.840.701FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)104.713.362 128.840.701Finansman Gelirleri22 16.737.498 2.101.011Finansman Giderleri22 -13.280.456 -34.737.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.170.404 96.204.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)108.170.404 96.204.196DÖNEM KARI (ZARARI)108.170.404 96.204.196Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları108.170.404 96.204.196Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,29700000 0,26400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.170.404 96.204.196Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları108.170.404 96.204.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935033BIST