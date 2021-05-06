***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2021 18:43
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Transferler
588.317.075 -588.317.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 96.204.196 96.204.196 96.204.196
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 96.204.196 2.750.083.370 2.750.083.370
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613
Transferler
1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 108.170.404 108.170.404 108.170.404
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 2.901.673.000 108.170.404 3.840.306.017 3.840.306.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.512.332 80.992.551
Dönem Karı (Zararı)
108.170.404 96.204.196
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
108.170.404 96.204.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.655.709 26.339.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 364.779 1.287.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-63.332 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -63.332 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.484 -44.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 7.434.089 17.527.804
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.831.000 7.568.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-607.339 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -607.339 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.540.028 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.604.498 -41.692.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.523.540 -1.653.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.106.659 -22.657.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
99.236.163 70.852.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.094.025 -88.095.392
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
50.398.293 -387.714
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
50.398.293 -387.714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.561.810 249.204
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.221.615 80.850.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.149 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-676.134 141.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.465.481 -15.803.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
172.960 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 122.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.960 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-175.638 -14.673.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -175.638
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.673.071
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.231.565
Alınan Faiz
22 5.468.159 2.101.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.662.364 -50.777.918
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 572.127.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.760.116 -603.276.781
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.760.116 -603.276.781
Ödenen Faiz
22 -12.902.248 -19.628.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-684.551 14.411.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-684.551 14.411.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
486.639.009 459.019.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
485.954.458 473.430.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 485.954.458 486.639.009
Finansal Yatırımlar
11 225.320.692 171.172.146
Ticari Alacaklar
15.902.393 35.362.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.526.272 1.327.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.376.121 34.035.291
Diğer Alacaklar
16.145.757 18.635.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.145.757 18.635.907
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.563.914.187 1.319.330.260
Peşin Ödenmiş Giderler
36.968.715 45.237.558
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.122.202 6.952.871
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 35.846.513 38.284.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.485.801 2.809.667
Diğer Dönen Varlıklar
10 88.113.421 84.902.707
ARA TOPLAM
2.435.805.424 2.164.089.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.435.805.424 2.164.089.855
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 168.368.126
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 0 343.820.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.146.324.010 3.146.324.010
Maddi Duran Varlıklar
13 68.574.474 68.885.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.970.835 19.561.823
Şerefiye
14 8.536.542 10.076.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.434.293 9.485.253
Peşin Ödenmiş Giderler
45.367 66.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 45.367 66.325
Diğer Duran Varlıklar
10 91.842.317 111.707.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.493.125.129 3.858.733.617
TOPLAM VARLIKLAR
5.928.930.553 6.022.823.472
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 174.650.990 176.523.715
Ticari Borçlar
50.036.790 62.859.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 50.036.790 62.859.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.731.072 1.463.156
Diğer Borçlar
265.462.011 291.328.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 229.974.844 253.940.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 35.487.167 37.387.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
512.586.402 118.344.072
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 512.586.402 118.344.072
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.041.153 979.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 378.070 315.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 663.083 663.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.005.508.418 651.498.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.508.418 651.498.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 274.683.446 332.739.837
Ticari Borçlar
806.790.655 961.061.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 806.790.655 961.061.713
Diğer Borçlar
774.837 738.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 774.837 738.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 343.844.037
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 343.844.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
867.180 805.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 867.180 805.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.116.118 1.639.189.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.088.624.536 2.290.687.859
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.840.306.017 3.732.135.613
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 159.367.391
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.223.330 38.223.330
Yasal Yedekler
38.223.330 38.223.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.901.673.000 1.823.416.561
Net Dönem Karı veya Zararı
108.170.404 1.078.256.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.840.306.017 3.732.135.613
TOPLAM KAYNAKLAR
5.928.930.553 6.022.823.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 283.092.257 275.117.438
Satışların Maliyeti
19 -191.898.682 -141.391.241
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.193.575 133.726.197
BRÜT KAR (ZARAR)
91.193.575 133.726.197
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.342.864 -3.846.388
Pazarlama Giderleri
20 -4.381.444 -2.655.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 52.529.587 36.336.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -31.285.492 -34.720.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.713.362 128.840.701
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.713.362 128.840.701
Finansman Gelirleri
22 16.737.498 2.101.011
Finansman Giderleri
22 -13.280.456 -34.737.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.170.404 96.204.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.170.404 96.204.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.170.404 96.204.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
108.170.404 96.204.196
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,29700000 0,26400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.170.404 96.204.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
108.170.404 96.204.196
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935033
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