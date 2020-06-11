***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
11.06.2020 17:20
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamındaki açıklamamızdır. 2020 yılı ilk 3 aylık finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve geleceğe yönelik beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekte yer almakta olup, sunuma ayrıca www.ozakgyo.com adresli web sitemizin Yatırımcı İlişkileri
bölümünden de ulaşılabilir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850687
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05380,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,41
|Açılış
|: 380,12
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6076
|8,6508
|% 0,00
|
|Frank
|7,2490
|7,2927
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-7,12
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.484
|1,50
|
|Tam
|2.530
|2.552
|1,70
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|2,70
|
|Çeyrek
|617
|624
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|38,58
|38,58
|-3,15
|
Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 109, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 15, 030.00 milyon TL de
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17:55CRDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 953 adet işlem
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17:54IHEVA
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 921, 778 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, BIMAS