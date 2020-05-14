***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.04.2020Genel Kurul Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAŞAKŞEHİRAdres İkitelli OSB Mahallesi 10.Cadde 34Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.4 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması.5 - 2019 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması.9 - 02.05.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile görev süresi 1 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevinden ayrılan bağımsız yönetim kurulu üyesi yerine, TTK'nun 363.maddesi uyarınca atanan Oğuz Satıcı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması.10 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini.11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti.12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.16 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.17 - Geri alım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.18 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.19 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.20 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet ve Vekaletname Örneği.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantısında özetle2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 299.623.007,66 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 223.350.896,50 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Görev Taksimi" başlıklı 13. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. Maddesi tadil edilmesine,Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ile Ahmet Akbalık ve Ürfi Akbalık ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Hadiye Taşkın, Oğuz Satıcı, Prof.Dr.Saim Kılıç ve Melda Bayraktaroğlu'nun seçilmelerine,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.500 TL huzur hakkı ödenmesine,2020 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Esas Sözleşme İzin Yazıları ve Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve esas sözleşme tadil metni ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845093BIST