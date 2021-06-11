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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2021 18:25



***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 07.05.2021
Genel Kurul Tarihi 08.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
5 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet - İlan Metni - Vekaletname Örneği.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantısında özetle
2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 604.782.437,09 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242.412.961,27 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,
Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Hadiye Taşkın, Oğuz Satıcı, Prof.Dr.Saim Kılıç ve Melda Bayraktaroğlu'nun seçilmelerine,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 7.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
Şirketin 2021 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 11/06/2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942031


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Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
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B. Petrol 72,80 72,80 0,28  
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