***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 197 Ada 1 Parselde kayıtlı 10.673,60 m2 arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19.04.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli120.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)6,58%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)32,97%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,99%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)3,81%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)10,61%Alım KoşullarıSatın alma bedeli peşin olarak ödenmiştir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.04.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı / OlumluKarşı TarafSelahattin Burhan YONGACIKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu / Emsal KarşılaştırmaDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası16.04.2021 - 2021/0120Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar128.083.200 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiRapora uygun gerçekleştirilmiştir.Açıklamalar** Bu açıklama daha önce 20.04.2021 günü saat 17.49'da KAP'ta yayınlanmış olup, açıklama ilgili KAP şablonu kullanılarak yeniden yapılmaktadır.Yönetim Kurulumuzun 19.04.2021 tarihli kararı ile, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesinde bulunan 10.673,60 m2 alana sahip arsanın Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, tapu devri 19.04.2021 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930157BIST