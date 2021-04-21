***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
21.04.2021 16:40
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi 197 Ada 1 Parselde kayıtlı 10.673,60 m2 arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.04.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
120.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
6,58%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
32,97%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,99%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
3,81%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10,61%
Alım Koşulları
Satın alma bedeli peşin olarak ödenmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.04.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı / Olumlu
Karşı Taraf
Selahattin Burhan YONGACI
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu / Emsal Karşılaştırma
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.04.2021 - 2021/0120
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
128.083.200 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Rapora uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
** Bu açıklama daha önce 20.04.2021 günü saat 17.49'da KAP'ta yayınlanmış olup, açıklama ilgili KAP şablonu kullanılarak yeniden yapılmaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2021 tarihli kararı ile, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesinde bulunan 10.673,60 m2 alana sahip arsanın Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, tapu devri 19.04.2021 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930157
BIST