***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 14:47
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emlak Konut GYO'nun 28.02.2020 tarihli açıklamasında da belirtildiği üzere Şirketimiz projelerinden Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 73 Parselde yer alan L ve O bloklarda revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları 25.02.2020 tarihinde alınmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823277
BIST
16:05107.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.650,33
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:056,2263
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,2290
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|Önceki Kapanış
|: 6,2460
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En Düşük
6,1999
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En Yüksek
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|: 6,9130
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|Önceki Kapanış
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|: 1,25%
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|Açılış
|: 320,33
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|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|444.503.362
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.398.043
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,27
|33.658.811
|% 14,57
|
|VKFYO
|2,36
|9.227.555
|% 14,56
|
|GRNYO
|1,70
|30.681.112
|% 13,33
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,68
|8.548.323
|% -2,67
|
|SNGYO
|1,20
|303.599
|% -2,44
|
|VERUS
|19,35
|4.611.288
|% -2,27
|
|THYAO
|11,94
|951.246.238
|% 1,62
|
|ASELS
|28,28
|502.655.467
|% 2,84
|
|KARSN
|1,97
|444.503.362
|% 17,96
|
|GARAN
|9,63
|386.319.130
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,39
|317.755.842
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|444.503.362
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|317.755.842
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|207.122.665
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|137.652.985
|% 2,88
|
|ADESE
|1,49
|137.421.036
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9193
|7,9590
|% -0,59
|
|Frank
|6,4726
|6,5116
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6547
|1,6630
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|22,74
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,28
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|8,63
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|4,17
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|0,61
|