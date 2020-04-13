***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 17:41
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13/04/2020 tarihli kararı ile Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, 14/05/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sayın Prof. Dr. Saim KILIÇ ve Sayın Oğuz SATICI'nın "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837564
BIST
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|YBTAS
|5.740,00
|665.710
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|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
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|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
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|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
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|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
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|IHEVA
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|110.022.611
|% -7,22
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|THYAO
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|1.782.488.559
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|GARAN
|8,46
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|% -1,97
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|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
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|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
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|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
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|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
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|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
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|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
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|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
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|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4833
|8,5258
|% 2,02
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|Frank
|7,0000
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|% 1,36
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|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 1,42
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.721
|1.721
|35,21
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|Altın Gr.
|376
|376
|12,58
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|Cumhuriyet
|2.404
|2.464
|84,30
|
|Tam
|2.471
|2.536
|90,50
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|Yarım
|1.202
|1.234
|42,20
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|Çeyrek
|603
|617
|21,30
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|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,06
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|B. Petrol
|31,85
|31,85
|0,37
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