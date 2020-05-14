***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 19:08
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet Akbalık'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ürfi Akbalık'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845114
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0334
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9333
18:057,4963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0424
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,4843
18:05386,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 386,81
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4463
|8,4887
|% -0,75
|
|Frank
|7,1001
|7,1429
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8429
|1,8521
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|16,18
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.530
|11,00
|
|Tam
|2.558
|2.595
|11,40
|
|Yarım
|1.248
|1.269
|5,50
|
|Çeyrek
|624
|635
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,83
|15,86
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,04
|
|B. Petrol
|30,79
|30,79
|1,60
|
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