***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet Akbalık'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ürfi Akbalık'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845114BIST