***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 16:55
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 salgınına ilişkin olarak kamu otoritelerinin açıkladığı kademeli normalleşmeye geçiş kararları dikkate alınarak Şirketimizin 20/03/2020 ve 07/04/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararları kapsamında Covid-19 önlemlerine ilişkin olarak geçici süre ile faaliyetleri durdurulan Bulvar 216 Alışveriş Merkezi 01/06/2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852043
BIST
17:57113.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 963,18
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:576,8507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:577,6770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:57382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,10
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.425.083
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.304.562
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.173.658.098
|% 9,89
|
|PRKAB
|4,49
|118.670.955
|% 9,78
|
|VAKBN
|5,24
|1.879.995.861
|% 8,71
|
|SANEL
|5,22
|42.798.101
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.408.289
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.124.096
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,42
|2.901.124.939
|% -0,55
|
|GARAN
|8,32
|2.022.300.977
|% 2,34
|
|TCELL
|16,86
|2.022.031.489
|% 3,88
|
|VAKBN
|5,24
|1.879.995.861
|% 8,71
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,24
|1.879.995.861
|% 8,71
|
|GARAN
|8,32
|2.022.300.977
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,85
|453.808.146
|% -2,63
|
|PETKM
|4,12
|930.379.704
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4357
|8,4780
|% -0,66
|
|Frank
|7,1625
|7,2056
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|17,91
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.504
|18,00
|
|Tam
|2.555
|2.568
|16,40
|
|Yarım
|1.245
|1.256
|9,00
|
|Çeyrek
|624
|629
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|1,10
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