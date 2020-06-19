***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 salgınına ilişkin olarak kamu otoritelerinin açıkladığı kademeli normalleşmeye geçiş kararları dikkate alınarak Şirketimizin 20/03/2020 ve 07/04/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararları kapsamında Covid-19 önlemlerine ilişkin olarak geçici süre ile faaliyetleri durdurulan Bulvar 216 Alışveriş Merkezi 01/06/2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852043BIST