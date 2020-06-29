***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 18:37
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 83 Parsel T2, T3, T4 Bloklar ile 774 ada 73 Parsel L ve M Bloklar Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin kısmi Geçici Kabul Tutanağı 26.06.2020 tarihinde onaylanmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853331
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 390,90
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3768
|8,4188
|% -0,66
|
|Frank
|7,1885
|7,2318
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57USAK
Yüzde 68.00 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 878, 131 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 115, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 16, 477.00 milyon TL de
-
17:54SNGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 633, 480 adet işlem
-
17:53YAYLA
Yüzde 7.17 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 124, 670 adet işlem
-
17:52BURCE
Yüzde 6.77 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 301 adet işlem