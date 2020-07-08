***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 16:22
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 83 Parselde yer alan T2 blokta revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları 03.07.2020 tarihinde alınmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857085
BIST
17:38118.671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -667,58
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:386,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:387,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:38400,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,78
|Açılış
|: 400,75
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.785.539
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.717.548
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|MARTI
|1,36
|33.072.627
|% -9,33
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|OZGYO
|2,50
|79.402.741
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,26
|2.338.632.212
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.814.779.271
|% 1,88
|
|SISE
|6,42
|1.589.668.900
|% -1,08
|
|GARAN
|8,14
|1.408.206.549
|% -2,16
|
|PETKM
|4,30
|1.287.721.325
|% -2,71
|
|EKGYO
|2,26
|2.338.632.212
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.814.779.271
|% 1,88
|
|PETKM
|4,30
|1.287.721.325
|% -2,71
|
|IHLGM
|1,85
|490.908.079
|% -1,60
|
|SISE
|6,42
|1.589.668.900
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6135
|8,6567
|% 0,41
|
|Frank
|7,2869
|7,3308
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|21,23
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,72
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|32,70
|
|Tam
|2.670
|2.685
|33,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|658
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1004, 36 kaybederek (% -0.74 ) 134, 754
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17:52XU100
Endeks 118, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 26, 755.00 milyon TL de
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17:51SANEL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 383 adet işlem
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17:50ULAS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 905 adet işlem
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17:49ETYAT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 235 adet işlem