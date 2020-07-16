***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 16:49
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019, 07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler dahilinde 20/03/2020'den itibaren geçici süre ile faaliyetlerine ara verilen, Şirketimiz portföyündeki Ela Quality Resort Hotel 17/07/2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamaktadır. Otelin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği dönem ve pandemi sebebiyle turizm sektöründe yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, işletmeci şirket Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. ile Şirketimiz arasında işletme modeli ile gerçekleştirilen kiralamada garanti tutar olarak belirlenen 7,5 milyon Euro +KDV gelir payının, bu konuda düzenletilen 13.07.2020 tarihli kira değerleme raporu da göz önünde bulundurularak 2020 yılı için 3 milyon Euro +KDV olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860107
BIST
18:00118.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
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|Açılış
|: 118.735
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|: 117.741
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En Düşük
118.685
18:006,8591
En Yüksek
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En Düşük
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|: -0,11%
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|Açılış
|: 398,63
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|Önceki Kapanış
|: 399,01
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400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|811.143
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.515.551
|% 9,99
|
|RTALB
|34,04
|83.931.001
|% -8,79
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,50
|1.356.470
|% -8,11
|
|HALKS
|3,29
|304.811
|% -8,10
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|ASELS
|33,12
|1.162.154.920
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,28
|1.050.224.330
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|THYAO
|11,95
|993.063.105
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|976.223.885
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.050.224.330
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|952.004.635
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|457.698.244
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|TRKCM
|4,58
|890.285.127
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6136
|8,6568
|% 0,11
|
|Frank
|7,2378
|7,2814
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.611
|-5,80
|
|Tam
|2.666
|2.680
|-5,90
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|-2,90
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|-0,15
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