***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2021 yılı içerisinde Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Bulvar 216, 34 Portall ve İş İstanbul Plaza'da yıllık yaklaşık 10,7 milyon TL+KDV sabit kira tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, Özak Göktürk projesinde yaklaşık 323 milyon TL+KDV, Hayat Tepe projesinde ise yaklaşık 3,9 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994193BIST