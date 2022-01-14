***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2021 yılı içerisinde Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Bulvar 216, 34 Portall ve İş İstanbul Plaza'da yıllık yaklaşık 10,7 milyon TL+KDV sabit kira tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, Özak Göktürk projesinde yaklaşık 323 milyon TL+KDV, Hayat Tepe projesinde ise yaklaşık 3,9 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994193
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0724
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,4213
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1603
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4054
18:05789,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -5,87
|Açılış
|: 789,59
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
789,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4883
|13,5096
|% -0,53
|
|Euro
|15,3992
|15,4213
|% -1,03
|
|Sterlin
|18,4124
|18,5047
|% -0,74
|
|Frank
|14,7341
|14,8229
|% -0,71
|
|Riyal
|3,5874
|3,6054
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,85
|
|Altın Gr.
|789
|790
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,93
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem