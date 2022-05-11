***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 18:13
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında yapılan pay satışının gerçekleştirildiğine dair "Pay Satış Tablosu" ekte sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/05/2022 13.418.007 13.418.007 357.170.163,97 343.752.156,97 % 49,06 % 49,06 % 47,21 % 47,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029388
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0642
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1246
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05910,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,41
|Açılış
|: 910,83
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2979
|15,3105
|% 0,42
|
|Euro
|16,1747
|16,2071
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,8256
|18,9200
|% 0,43
|
|Frank
|15,3837
|15,4764
|% 0,73
|
|Riyal
|4,0685
|4,0889
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,50
|
|Altın Gr.
|910
|910
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,27
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208