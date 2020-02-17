***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2020 17:46
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür Mimar Genel Müdür Yardımcısı/İş Geliştirme, Proje Geliştirme Direktörü
ÖZGÜR ÇOBAN İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat Direktörü
ALİ BORKAN ÖZTÜRK Proje Yönetimi ve Kalite Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Proje Yönetimi ve Kalite Kontrol Müdürü
ZEYNEP TUBA BAYRAKTAR Mimari ve Tasarım Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Özak Global Holding şirketlerinden İnter Yapı'da Mimari ve Tasarım Koordinasyon Direktörü, Özak GYO Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819591
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0071
|Açılış
|: 57,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 57,3300
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2000
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:053,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,46
|
|Önceki Kapanış
|: 3,46
|
3,49
En Düşük
3,45
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8896
|% -0,33
|
|Frank
|6,1412
|6,1782
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6084
|1,6164
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,60
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
Seans Raporu
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17:59EDIP
Yüzde 10.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 179, 421 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 120, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 13, 040.00 milyon TL de
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17:57OSTIM
Yüzde 12.50 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 659, 745 adet işlem
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17:56LKMNH
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 089 adet işlem