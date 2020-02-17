***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür Mimar Genel Müdür Yardımcısı/İş Geliştirme, Proje Geliştirme DirektörüÖZGÜR ÇOBAN İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat DirektörüALİ BORKAN ÖZTÜRK Proje Yönetimi ve Kalite Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Proje Yönetimi ve Kalite Kontrol MüdürüZEYNEP TUBA BAYRAKTAR Mimari ve Tasarım Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Özak Global Holding şirketlerinden İnter Yapı'da Mimari ve Tasarım Koordinasyon Direktörü, Özak GYO Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819591BIST