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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.03.2020 11:33
GÜNCEL HABERLER



***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.02.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği Evet 47.22 A, B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÜRFİ AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.02.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği Evet 25.97 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.05.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677094 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827379


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