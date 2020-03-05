***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.03.2020 18:58
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2020
Karar Sayısı
2020/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/ 01/ 2019 - 31/ 12/ 2019 dönemine ilişkin, bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan yıllık finansal tablo ve dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablo ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık finansal tablo ve dipnotların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824679
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1234
En Düşük
6,0635
18:056,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0822
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8576
En Düşük
6,7574
18:05326,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 6,35
|Açılış
|: 326,54
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8667
|7,9061
|% 0,90
|
|Frank
|6,4000
|6,4386
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6200
|1,6281
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|24,46
|
|Altın Gr.
|326
|326
|5,68
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|50,83
|50,83
|-0,30
|