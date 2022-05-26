Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.05.2022 18:00
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2022 tarihinde yapılan, 23.05.2022 tarihinde tescil edildikten sonra 26.05.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası belirlenen yeni yönetim kurulu üyeliklerine istinaden şirketimizin yönetim kurulu komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine devam edilmesine karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Dr.Berra DOĞANER              Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Oğuz SATICI                         Komite Üyesi    (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Dr. Berra DOĞANER              Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof.Dr. Ali ALP                     Komite Üyesi    (Yönetim Kurulu Üyesi)
Orkun ERGÜNEY                   Komite Üyesi    (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Dr.Berra DOĞANER               Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Oğuz SATICI                         Komite Üyesi    (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
                      
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032769


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:532.450
Değişim :  1,30% |  31,46
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.456 En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 26,18 129.037.640 % 10,00  
OYYAT 78,65 106.093.060 % 10,00  
MPARK 33,24 30.476.256 % 9,99  
KARSN 6,40 1.883.386.683 % 9,97  
RODRG 16,00 3.851.879 % 9,97  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Dolar 16,3062 16,3205 % -0,27  
Euro 17,4989 17,5336 % 0,37  
Sterlin 20,4482 20,5508 % -0,33  
Frank 16,9196 17,0215 % -0,10  
Riyal 4,3351 4,3569 % -0,30  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -5,47  
Altın Gr. 969 969 -6,01  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 21,94 21,97 -0,04  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,06  
B. Petrol 114 114 2,51  
Seans Raporu 17:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru