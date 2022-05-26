***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.04.2022 tarihinde yapılan, 23.05.2022 tarihinde tescil edildikten sonra 26.05.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası belirlenen yeni yönetim kurulu üyeliklerine istinaden şirketimizin yönetim kurulu komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine devam edilmesine karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu KomiteDr.Berra DOĞANER Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Oğuz SATICI Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Kurumsal Yönetim KomitesiDr. Berra DOĞANER Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Prof.Dr. Ali ALP Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)Orkun ERGÜNEY Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)Riskin Erken Saptanması KomitesiDr.Berra DOĞANER Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Oğuz SATICI Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032769BIST