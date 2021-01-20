***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.01.2021 10:43
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.NSE (Alt Pazar), Alıcı Üye: BMK, Satıcı Üye: BMK (Fiyat: 10,18 TL, Miktar: 5.089.503 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903425
BIST
11:051.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:057,4527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:059,0565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:05444,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,78
|Açılış
|: 444,47
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:05
|INTEM
|66,55
|9.411.425
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.152.162
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.152.162
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.152.162
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.152.162
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,91
|465.631.162
|% 1,82
|
|KARSN
|4,29
|414.940.489
|% 4,13
|
|SISE
|7,95
|391.174.035
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,11
|358.718.545
|% 0,14
|
|MGROS
|48,08
|339.105.791
|% 2,96
|
|TSKB
|1,92
|308.309.725
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,91
|465.631.162
|% 1,82
|
|KARSN
|4,29
|414.940.489
|% 4,13
|
|YYAPI
|2,68
|216.430.487
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,43
|181.196.374
|% -0,82
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4479
|7,4527
|% -0,16
|
|Euro
|9,0478
|9,0565
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1526
|10,2035
|% 0,06
|
|Frank
|8,3661
|8,4165
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9796
|1,9896
|% -0,22
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|14,85
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,08
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,30
|