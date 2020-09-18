***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.09.2020 18:11
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN.E) payında 21/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875720
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9925
En Düşük
8,9268
17:59477,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,28
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,19
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|AYCES
|77,55
|7.073.641
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5748
|7,5778
|% 0,41
|
|Euro
|8,9842
|8,9925
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7834
|9,8325
|% 0,24
|
|Frank
|8,2952
|8,3452
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0137
|2,0238
|% 0,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|14,26
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,58
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,01
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,19
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de