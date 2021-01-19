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***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

19.01.2021 18:44



***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
5089503
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
24,24
Satıcının Unvanı
Mustafa Nadi Özerden
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş./5.089.503 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
10,18
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
6,80-10,18
İşlem Tarihi
20/01/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
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Açıklamalar

Payları Alt Pazar'da işlem gören Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN) ortaklarından Mustafa Nadi Özerden'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503 TL nominal değerli payların Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye Bizim Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/01/2021 tarihinde beher pay için 10,18 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası  ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903345


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COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
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Sterlin 10,1377 10,1885 % 0,06  
Frank 8,3634 8,4138 % 0,01  
Riyal 1,9841 1,9941 % -0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,40  
Altın Gr. 442 442 0,40  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,31  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,07  
B. Petrol 55,81 55,81 1,06  
Seans Raporu 18:05
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