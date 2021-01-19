***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [OZRDN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıÖzerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)5089503Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)24,24Satıcının UnvanıMustafa Nadi ÖzerdenAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıPlante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş./5.089.503 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarBizim Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)10,18Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları6,80-10,18İşlem Tarihi20/01/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıEktedirAçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem gören Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN) ortaklarından Mustafa Nadi Özerden'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503 TL nominal değerli payların Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye Bizim Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/01/2021 tarihinde beher pay için 10,18 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903345BIST