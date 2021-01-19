***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
19.01.2021 18:44
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
5089503
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
24,24
Satıcının Unvanı
Mustafa Nadi Özerden
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş./5.089.503 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
10,18
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
6,80-10,18
İşlem Tarihi
20/01/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
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Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN) ortaklarından Mustafa Nadi Özerden'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503 TL nominal değerli payların Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye Bizim Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/01/2021 tarihinde beher pay için 10,18 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903345
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:05442,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 442,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,59
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4625
|7,4665
|% -0,09
|
|Euro
|9,0467
|9,0589
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1377
|10,1885
|% 0,06
|
|Frank
|8,3634
|8,4138
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9841
|1,9941
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,40
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 87 artarak (% 0.71 ) 1, 391
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, OZRDN, AGYO, BEYAZ, PSDTC, TMPOL, GOLTS, GSDDE, PSDTC, PARSN
-
17:55
OSMEN, ISATR, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
CMBTN, FENER, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55OZBAL
Yüzde 4.41 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 913, 093 adet işlem