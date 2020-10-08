***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 12:28
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879746
BIST
15:151.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:157,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:159,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0561
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:15482,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,79
|Açılış
|: 482,35
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:13
|PRZMA
|6,05
|18.868.414
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.218.973
|% -9,92
|
|PETKM
|4,52
|950.897.436
|% 2,73
|
|SISE
|6,73
|907.006.185
|% 0,60
|
|ASELS
|18,11
|812.587.697
|% -2,42
|
|TUPRS
|81,85
|679.195.923
|% 1,99
|
|TKNSA
|9,38
|567.595.759
|% -3,70
|
|PETKM
|4,52
|950.897.436
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,14
|228.257.993
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,26
|219.022.610
|% 0,80
|
|YGYO
|1,14
|183.413.678
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,70
|236.519.478
|% 1,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9198
|7,9255
|% 0,55
|
|Euro
|9,3266
|9,3358
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,2027
|10,2539
|% 0,47
|
|Frank
|8,5943
|8,6461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,65
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|0,72
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28KNFRT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 903 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, TTKOM
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, TUPRS
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 79 kaybederek (% -0.17 ) 1, 050
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENCM, EMNIS, BEYAZ, VKING, IDGYO, BALAT, FORMT, KLGYO, COSMO, LUKSK